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مصرع شاب وطفل في حادث مروّع على الطريق الصحراوي بقنا

11:39 ص الأحد 13 يوليه 2025

سيارة اسعاف

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب وطفل مصرعهما، إثر حادث سيارة صدمتهما خلال سيرهما بالموتوسيكل على الطريق الصحراوي في قرية بركة مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة في شابين على موتوسيكل مما أدى إلى مصرعهما في الحال على طريق قرية بركة مركز نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين مصرع محمد بهاء علي، 32 عامًا، ويوسف، 13 عامًا، في الصف الأول الإعدادي، خلال سيرهما بالموتوسيكل صدمتهما سيارة في قرية بركة مركز نجع حمادي.

تم إيداع الجثتين داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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