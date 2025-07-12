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المتحف اليوناني الروماني يعرض 44 لوحة من وحي الآثار بالإسكندرية

07:50 م السبت 12 يوليه 2025
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    معرض الفن يلتقي بالتاريخ
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الإسكندرية - محمد البدري:

افتتح المتحف اليوناني الروماني بمدينة الإسكندرية، معرضًا فنيًا جديدًا تحت عنوان "الفن يلتقي بالتاريخ"، بتنظيم مشترك مع كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، ضمن فعالياته الثقافية التي تهدف إلى تعزيز وعي الأجيال الجديدة بالحضارة المصرية.

يُقام المعرض داخل قاعة الجيبسوتكا (قاعة المستنسخات الجصية) بالمتحف، ويضم 44 لوحة فنية من إبداع طلاب قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة. وتستلهم الأعمال الفنية موضوعاتها من القطع الأثرية والمنحوتات المعروضة داخل المتحف، في مشهد بصري يجمع بين الأصالة والابتكار المعاصر.

من جهتها، أوضحت الدكتورة ولاء مصطفى، مدير عام المتحف، أن المعرض يُعد تجربة فريدة تعكس توجه المتحف نحو دعم الإبداع الشبابي، وتعزيز التفاعل الثقافي بين طلاب الفنون والمقتنيات التاريخية، لخلق رؤى فنية حديثة تُعيد تقديم التراث المصري القديم بطريقة مبتكرة.

وأشارت إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية المتحف لبناء جسور معرفية بين المؤسسات التعليمية والجهات الثقافية، حيث يتم توظيف الفن كأداة فعالة لنقل المعرفة التاريخية بأسلوب بصري قريب من الجمهور.

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معرض الفن يلتقي بالتاريخ المتحف اليوناني الروماني الاسكندرية
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