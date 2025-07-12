الشرقية - ياسمين عزت:

تعرضت سيدة شابة وزوجها للتعدي من قِبل جارهما بسلاح أبيض؛ بسبب مشاجرات الأطفال ما أحدث بهما إصابات وجروح قطعية بقرية شنبارة الميمونة التابعة لمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وقالت هدير عبد الله محمد في حديث خاص لـ"مصراوي": "إن مشاجرة وقعت بين طفلها وطفل أحد جيرانها جعلها تتعرض للضرب المُبرح هي وزوجها على مرأى ومسمع من أهالي قرية شنبارة الميمونة حيث محل سكنهم".

وأضافت "هدير"، أنها تعمل في محل بقالة ملك زوجها بذات القرية، وحدثت المشاجرة في محيط المحل، مؤكدة أنها بسبب مشاجرات الأطفال اختلف جارها معها وزوجها، ونشبت بينهما مشاجرة استخدم فيها الجار "مطواة"، وحينما حاولت انتشالها منه حتى لا يطعن زوجها تفاجأت به يشق وجهها بذات المطواة "سلاح أبيض".

وتعرضت السيدة الشابة لجروح قطعية في الوجه استدعتها لإجراء عمليات جراحية للعلاج والتجميل لأثر القطع.

ووصفت حالتها وفقا للتقرير الطبي بأنها تعرضت لقطع الجلد والأنسجة والعضلات وجروح بالشفة تتجاوز 20 غرزة، فضلًا عن تعدي الجار على زوجها "هيثم" بذات المطواة ما أحدث له إصابات في الرقبة والرأس استدعت إجراء جراحة له.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، وتولت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.