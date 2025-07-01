مصرع عامل وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بطريق السخنة (صور)

السويس – حسام الدين أحمد:

لقي عامل مصرعه وأُصيب 14 آخرون، صباح الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "السخنة – السويس"، أمام ميناء السخنة، أثناء عودة العمال من وردية عملهم، حيث نُقل المصابون إلى مجمع السويس الطبي، فيما أُودعت جثة المتوفى بثلاجة حفظ الموتى.

تلقّى مرفق إسعاف السويس بلاغًا من قائدي السيارات على الطريق، يُفيد بانقلاب سيارة ميكروباص تقل عددًا من العمال التابعين لإحدى شركات الحديد والصلب. وعلى الفور، وجه الدكتور مينا فوزي، مدير المرفق، 9 سيارات إسعاف من نقاط الارتكاز القريبة إلى موقع الحادث.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق وإدارة النجدة إلى موقع البلاغ، لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما بدأت الأجهزة المعنية في فحص ملابسات الواقعة.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الميكروباص، الذي يحمل لوحات معدنية (ط و ج 3682)، كان يقل عمال الوردية الأولى، وأثناء عودتهم إلى السويس، تسببت السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات في فقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب المركبة عدة مرات، قبل أن تستقر أعلى الحاجز الخرساني الفاصل بين الاتجاهين.

وأسفر الحادث عن مصرع أحد الركاب وإصابة 14 عاملًا آخرين بإصابات متفاوتة.

من جانبه، وجّه الدكتور محمد أبو النجا، مدير مجمع السويس الطبي، برفع درجة الاستعداد واستدعاء الفرق الطبية بقسم الطوارئ لاستقبال المصابين، وسرعة إجراء الفحوص الطبية اللازمة، وتوزيع الحالات بحسب خطورة الإصابة على الأقسام المختصة داخل المجمع.