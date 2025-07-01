إعلان

آخر حادث كان العام الماضي.. حقيقة تصادم قطارين بالزقازيق في الشرقية

04:17 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تصادم قطارين بالزقازيق (2)
  • عرض 5 صورة
    تصادم قطارين بالزقازيق (5)
  • عرض 5 صورة
    تصادم قطارين بالزقازيق (3)
  • عرض 5 صورة
    تصادم قطارين بالزقازيق (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية – ياسمين عزت:

نفى محمود زيدان، مدير الرقابة والتفتيش بهيئة السكة الحديد بمحافظة الشرقية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع تصادم بين قطارين بمدينة الزقازيق اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يمت للواقع بأي صلة.

وأوضح زيدان، في تصريح خاص لـ مصراوي، أن الجهات الأمنية ستقوم باستدعاء من نشر وتداول هذه الشائعة للتحقيق معه، نظرًا لما تسببت فيه من بلبلة وتكدير للسلم العام بين المواطنين، مؤكدًا أن مثل هذه الأخبار المغلوطة تؤثر سلبًا على استقرار الرأي العام.

وأشار إلى أن آخر حادث قطار شهدته محافظة الشرقية كان العام الماضي، ولم تُسجل المدينة أي حوادث قطارات منذ ذلك الحين، لافتًا إلى أن الأخبار التي زعمت وقوع تصادم بين قطاري رقم 336 (المنصورة – القاهرة) ورقم 261 (القاهرة – الإسماعيلية) بالقرب من الكوبري الجديد بالزقازيق غير صحيحة جملة وتفصيلًا.

ودعا زيدان المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة في الحصول على المعلومات، تجنبًا للمساءلة القانونية ونشر الذعر بين المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تصادم قطارين بالزقازيق الشرقية هيئة السكة الحديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مصائد الموت.. الأماكن الأكثر خطورة على الطرق فى المحافظات (تقرير حكومي)
جلسة بكرة مهمة.. تأجيل مناقشة الإيجار القديم إلى الغد
زيادة كبيرة في أسعار سجائر "مارلبورو" و"ميريت" و"أل أند أم" - منشور رسمي