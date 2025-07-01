آخر حادث كان العام الماضي.. حقيقة تصادم قطارين بالزقازيق في الشرقية

الشرقية – ياسمين عزت:

نفى محمود زيدان، مدير الرقابة والتفتيش بهيئة السكة الحديد بمحافظة الشرقية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع تصادم بين قطارين بمدينة الزقازيق اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يمت للواقع بأي صلة.

وأوضح زيدان، في تصريح خاص لـ مصراوي، أن الجهات الأمنية ستقوم باستدعاء من نشر وتداول هذه الشائعة للتحقيق معه، نظرًا لما تسببت فيه من بلبلة وتكدير للسلم العام بين المواطنين، مؤكدًا أن مثل هذه الأخبار المغلوطة تؤثر سلبًا على استقرار الرأي العام.

وأشار إلى أن آخر حادث قطار شهدته محافظة الشرقية كان العام الماضي، ولم تُسجل المدينة أي حوادث قطارات منذ ذلك الحين، لافتًا إلى أن الأخبار التي زعمت وقوع تصادم بين قطاري رقم 336 (المنصورة – القاهرة) ورقم 261 (القاهرة – الإسماعيلية) بالقرب من الكوبري الجديد بالزقازيق غير صحيحة جملة وتفصيلًا.

ودعا زيدان المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة في الحصول على المعلومات، تجنبًا للمساءلة القانونية ونشر الذعر بين المواطنين.