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ميدوم ابتلعت روضة.. مصرع طفلة غرقا في بني سويف

01:23 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

أرشيفية

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بني سويف- حمدي سليمان:

لقيت طفلة مصرعها غرقًا، في مياه إحدى الترع بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى الواسطى المركزي، بوصول "روضة.أ.ع"، 10 أعوام، مقيمة قرية صفط الغربية التابعة لمركز الواسطى، جثة هامدة، إثر تعرضها للغرق فى مياه ترعة ميدوم في نطاق القرية.

وبسؤال أهليتها قرروا أنه أثناء لهو الطفلة، زلت قدمها وسقطت بالمياه ما تسبب في غرقها ووفاتها في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق المعنية إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

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مصرع طفلة غرق بني سويف
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