نزلوا في بيارة صرف صحي.. مصرع 3 أشخاص بالفيوم- صور



الفيوم- حسين فتحي:

لقي 3 مزارعين مصرعهم خنقًا داخل بيارة صرف صحي في قرية أبو شنب التابعة لمركز أبشواى بمحافظة الفيوم.

اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العقيد محمد علاء توفيق مأمور قسم شرطة أبشواي، يفيد بوفاة 3 مزارعين داخل بيارة صرف صحي تقع على أطراف الأراضي الزراعية بقرية أبو شنب.

تم تشكيل فريق بحث، إذ تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي، أن المتوفين هم كلا من: "محمود إبراهيم مقلاع"، 30 عاما، فلاح، و"محمد رزق حامد"، 31 عاما، فلاح، و"يوسف محمد سالم"، 17 عاما، طالب، جميعهم يقيمون بقرية أبو شنب.

التحريات أضافت، أن الضحايا كانوا يحاولون تطهير بيارة صرف صحي تعوق وصول مياه الري لأراضهيم، وعندما حاول المتوفى الأول النزول داخل البيارة سقط بها وحاول زميله إنقاذه إلا أنه غرق هو الأخر، وأثناء محاولة المتوفي الثالث إنقاذ زملائه سقط بجوارهم، مما أدى إلى وفاتهم جميعا نتيجة الخنق.

تم استدعاء الغواصين التابعين لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، إذ تم انتشال جثث الضحايا، ونقلها لمشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وأخطرت نيابة المركز التي تتولى التحقيق في الواقعة.