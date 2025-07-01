إعلان

نزلوا في بيارة صرف صحي.. مصرع 3 أشخاص بالفيوم- صور

03:52 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    IMG_٢٠٢٥٠٧٠١_٠٢٥٦٤٦
  • عرض 3 صورة
    IMG_٢٠٢٥٠٧٠١_٠٢٥٧٠٣
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


الفيوم- حسين فتحي:

لقي 3 مزارعين مصرعهم خنقًا داخل بيارة صرف صحي في قرية أبو شنب التابعة لمركز أبشواى بمحافظة الفيوم.

اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العقيد محمد علاء توفيق مأمور قسم شرطة أبشواي، يفيد بوفاة 3 مزارعين داخل بيارة صرف صحي تقع على أطراف الأراضي الزراعية بقرية أبو شنب.

تم تشكيل فريق بحث، إذ تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي، أن المتوفين هم كلا من: "محمود إبراهيم مقلاع"، 30 عاما، فلاح، و"محمد رزق حامد"، 31 عاما، فلاح، و"يوسف محمد سالم"، 17 عاما، طالب، جميعهم يقيمون بقرية أبو شنب.

التحريات أضافت، أن الضحايا كانوا يحاولون تطهير بيارة صرف صحي تعوق وصول مياه الري لأراضهيم، وعندما حاول المتوفى الأول النزول داخل البيارة سقط بها وحاول زميله إنقاذه إلا أنه غرق هو الأخر، وأثناء محاولة المتوفي الثالث إنقاذ زملائه سقط بجوارهم، مما أدى إلى وفاتهم جميعا نتيجة الخنق.

تم استدعاء الغواصين التابعين لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، إذ تم انتشال جثث الضحايا، ونقلها لمشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وأخطرت نيابة المركز التي تتولى التحقيق في الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع 3 أشخاص بالفيوم الفيوم بيارة صرف صحي الصرف الصحي أمن الفيوم النيابة العامة حادث الفيوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان