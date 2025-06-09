انهيار جزئي في منزل بقنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

انهار منزل مهجور جزئيًا اليوم بمنطقة النحال في مدينة قنا، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وفقًا لما أكدته مصادر أمنية.

كانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغًا بحدوث انهيار جزئي في منزل غير مأهول بالسكان، وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن العقار المنهار خالٍ من السكان، ولم يسفر عن إصابات.

وحررت الأجهزة المعنية محضرًا بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بفحص أسباب الانهيار وبيان مدى الخطورة الإنشائية على العقارات المجاورة.