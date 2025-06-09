تعليم كفر الشيخ: لم نتلق شكاوى في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أكد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم في امتحانات الدبلومات الفنية ولم يجري رصد أي مخالفات.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، عبر بيان صادر عن المديرية اليوم الاثنين، إن 32452 طالبًا وطالبة أدوا امتحانات الدبلومات الفنية في 121 لجنة على مستوى 13 إدارة تعليمية.

وتابع طلاب التعليم الصناعي أدوا امتحان مادة التخطيط وإدارة الانتاج، وطلاب التعليم الزراعي أدوا امتحان مادة محاصيل الحقل، وطلاب التعليم الفندقي أدوا امتحان إدارة فندقية، وطلاب التعليم التجاري أدوا امتحان مواد تجارية.

وأضاف جودة، أنه جرى متابعة امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية، من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية.