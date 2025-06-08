بيان رسمى.. تعليم أسيوط تكشف حقيقة صدور نتائج الشهادة الإعدادية

أسيوط - محمود عجمي:

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أنها تتابع عن كثب ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025؛ مشددة على أن ما يُنشر في هذا السياق عارٍ تمامًا من الصحة ويهدف فقط إلى إثارة البلبلة وجذب المتابعين.

وشددت المديرية في بيان رسمي على ما يلي:

1- المصدر الوحيد والرسمي للحصول على نتائج الشهادة الإعدادية هو المدرسة المقيد بها الطالب، وذلك بعد اعتماد النتائج رسميًا من اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط.

2- لم يتم حتى الآن إعلان أي نتائج عبر المواقع أو الصفحات الإخبارية، وأي معلومات يتم تداولها خارج القنوات الرسمية تُعد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.

3 - تناشد المديرية أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء هذه الأخبار المضللة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية المعتمدة.

4 - سيتم الإعلان عن موعد اعتماد النتائج وتوافرها بالمدارس فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمديرية والمنصات الإعلامية التابعة لمحافظة أسيوط.

كما حذرت المديرية من أن نشر أو ترويج معلومات مغلوطة تتعلق بالعملية التعليمية أو الامتحانات يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

وتؤكد مديرية التربية والتعليم بأسيوط أن صفحتها الرسمية على فيسبوك هي المنصة الإعلامية الوحيدة المعتمدة لنشر البيانات والمعلومات: https://www.facebook.com/share/16NGvE2XxE