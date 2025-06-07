إقبال سياحي على مدن جنوب سيناء في ثاني أيام عيد الأضحى (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت مدن جنوب سيناء السياحية إقبالًا متزايدًا من السياح من مختلف الجنسيات، حيث ارتفعت نسب الإشغال في فنادق "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، رأس سدر" لتصل إلى كامل العدد في بعضها، تزامنًا مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط توافد كبير على الشواطئ العامة منذ صباح ثاني أيام العيد.

أوضح الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة رفعت حالة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة الزيادة في الإقبال السياحي، مع توفير سيارات إسعاف وزيادة أعداد المنقذين على الشواطئ، بالإضافة إلى وضع لافتات تحذيرية وبراميل إرشادية لتحديد مناطق السباحة الآمنة، حرصًا على سلامة الزوار.

وأشار المحافظ إلى أن مدن شرم الشيخ ودهب تسجل أعلى نسب إشغال فندقي، تليها رأس سدر التي تجذب السياحة الداخلية، مع تكثيف أعمال النظافة على الشواطئ والساحات والكورنيش، والتواصل الدائم عبر غرفة العمليات لمتابعة سير الأمور.

من جهته، قال علي عبد البصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت 35 رحلة سياحية داخلية و12 فوجًا من جنسيات متعددة، حيث يفضل الزوار صعود جبل موسى والقيام برحلات السفاري البيئية في الوديان.

أما على شواطئ طور سيناء، فأكد رئيس المدينة على حمادة فتح جميع الشواطئ أمام الزوار، مع توفير شاليهات لراحة الأسر بأسعار رمزية، وتطهير الحمامات الطبيعية في منطقة حمام موسى ذات المياه الكبريتية المعروفة بفوائدها العلاجية.

وأكد اللواء مصطفى عابدين، رئيس مدينة دهب، أن الشواطئ تستقطب سياحًا من مختلف الدول لممارسة الرياضات البحرية ومشاهدة الشعاب المرجانية، فضلاً عن رحلات السفاري الصحراوية والسهرات البدوية.

في شرم الشيخ، أوضح مبروك الغمريني، رئيس المدينة، تكثيف حملات النظافة والتنسيق لتأمين رحلات السفاري والرحلات البحرية لممارسة الغطس والرياضات البحرية على مدار اليوم.

كما شهدت شواطئ رأس سدر العامة والمنتجعات إقبالًا كبيرًا من الرحلات السياحية الداخلية.