محافظ أسيوط يشارك احتفالات عيد الأضحى في نادي العاملين (صور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

شارك اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جموع المواطنين احتفالات عيد الأضحى المبارك خلال زيارته نادي العاملين بحي شرق مدينة أسيوط، في إطار حرصه على التواجد الميداني وتعزيز التواصل المباشر مع الأهالي، وبث أجواء البهجة والسرور في هذه المناسبة الدينية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي أحمد الادفاوي ومحمد ثروت، حيث تفقد الوفد مرافق النادي والخدمات المقدمة للرواد، مطمئنًا على جاهزيتها لاستقبال العائلات والأطفال في بيئة آمنة ومريحة خلال عطلة العيد.

حرص المحافظ على تهنئة المواطنين، معبرًا عن سعادته بالإقبال الكبير من الأسر الأسيوطية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتأهيل المرافق مؤقتًا من حيث النظافة والصيانة، استعدادًا لاستقبال الزوار، مع استئناف أعمال التطوير الشامل عقب انتهاء العيد.

وشهدت الاحتفالات عروضًا فنية متنوعة، منها فقرات التنورة والفنون الشعبية والاستعراضية، بالإضافة إلى عروض التخت الشرقي التي قدمتها فرقة أسيوط للموسيقى العربية، وسط أجواء احتفالية تجسد روح العيد والتلاحم المجتمعي.

أكد المحافظ أن المحافظة كثّفت جهودها لتوفير أجواء آمنة ومنظمة عبر التنسيق بين الأجهزة التنفيذية لتأمين المتنزهات والحدائق، وتكثيف التواجد الأمني والمروري، وانتشار سيارات الإسعاف والخدمات الطبية، مع متابعة مواقف السرفيس لمنع الاستغلال.

وفي ختام جولته، شدد اللواء أبوالنصر على أهمية مشاركة المسؤولين في احتفالات المواطنين، لما له من دور في تعزيز الانتماء الوطني وغرس مشاعر الفرح، خاصة لدى الأطفال والأسر، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال والعائلات.