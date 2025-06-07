طوارئ مجمع الإسماعيلية الطبي يستقبل 1000 حالة في أول أيام العيد

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

استقبل قسم الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي نحو 1000 حالة منذ الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الجهود الطبية المبذولة لتأمين الخدمة الصحية للمواطنين خلال عطلة العيد.

تنوّعت الحالات بين إصابات ناتجة عن الذبح الخاطئ للأضاحي باستخدام السكاكين والأدوات الحادة، بالإضافة إلى حوادث الطرق، والحالات المرضية المفاجئة، والإصابات الحرجة التي استدعت التدخل السريع.

وشهد القسم نشاطًا مكثفًا من جميع الأطقم الطبية والإدارية، حيث تم التعامل مع حالات الجروح والخياطات، وإصلاح الأوتار، والتدخلات الجراحية التجميلية، وتركيب القساطر القلبية، وإصابات العظام، إلى جانب نقل عدد من الحالات الحرجة إلى أقسام الرعاية المركزة لمتابعتهم حتى استقرار حالتهم.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية - فرع الإسماعيلية، أن العمل مستمر بكامل الطاقة داخل المجمع الطبي، مع التزام الفرق الطبية بجاهزية عالية للتعامل مع أي طارئ على مدار الساعة، لضمان تقديم رعاية صحية آمنة ومتميزة خلال أيام العيد.