محافظ الدقهلية يستقل أولى رحلات الأتوبيس النهري بالمنصورة

الدقهلية- رامي محمود:

أطلق اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الجمعة، أولى رحلات الأتوبيس النهري بمدينة المنصورة بعد إعادة تشغيله، وذلك في جولة تفقدية عبر نهر النيل، رافقه خلالها عدد من قيادات المحافظة.

وأكد المحافظ خلال الجولة أهمية الاستفادة القصوى من مشروع الأتوبيس النهري، باعتباره وسيلة نقل حضارية وآمنة، تجمع بين النقل والترفيه، وتوفر بديلًا مميزًا للسيارات داخل المدينة، خاصة مع الإطلالة الخلابة لنهر النيل.

وأشار مرزوق إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار تشجيع المواطنين على استخدام الأتوبيس النهري، والتعريف بخدماته، مشيدًا بجمال الرحلة والتفاعل الإيجابي من الركاب، خاصة الأطفال، الذين التقى بهم واستمع لآرائهم حول الخدمة الجديدة.

وأوضح أن التشغيل الحالي يُعد المرحلة الأولى من المشروع، وجارٍ دراسة زيادة عدد الأتوبيسات وتقليل مدة الانتظار بين الرحلات، إلى جانب التوسع في إنشاء مراسي جديدة على طول المجرى النهري لخدمة أكبر عدد من المواطنين.

كما شدد المحافظ على دعمه الكامل لهذا المشروع، مؤكدًا إزالة أي معوقات قد تعرقل تنفيذه، في إطار حرص المحافظة على دعم كافة المشروعات الخدمية والتنموية التي تُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.لسعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، و أحمد ماهر نائب رئيس الحي، ومحمد عنان مدير الأتوبيس النهري، و أحمد عزت رئيس مجلس إدارة شركة استازيا.







