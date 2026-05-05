إعلام عبري: إسرائيل تطالب أمريكا باستئناف الحرب على إيران

كتب : وكالات

09:48 م 05/05/2026

إيران وإسرائيل وامريكا

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر من القيادة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، أن إسرائيل طالبت من الولايات المتحدة استئناف الحرب على إيران.

وقالت البث الإسرائيلية، إن إسرائيل نقلت اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الولايات المتحدة، تؤكد من خلالها أن القيادة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تريد استئناف الحرب على إيران.

استئناف الهجمات على إيران

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية، أن تل أبيب تعتقد أن المفاوضات مع إيران مضيعة للوقت، ويجب استئناف الهجمات على إيران.

وأكدت القيادات الإسرائيلية، أنه يجب استغلال التصعيد الحالي في الخليج من أجل العودة لشن هجمات على إيران.

إسرائيل وأمريكا تضع أهداف جديدة في إيران

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، أن مسؤولون عسكريون من إسرائيل والولايات المتحدة وضعوا في أبريل الماضي بنك أهداف جديدا.

وأشار هيئة الإسرائيلية، إلى أن معظم الأهداف الجديدة المحددة في إيران منشآت للنفط الخام.

الهجمات الإسرائيلية استئناف حرب إيران حرب إيران إيران وأمريكا

خال دنيا فؤاد لـ"مصراوي": لم تهرب وتوجهت لمديرية الأمن بنفسها.. وسنقاضي
