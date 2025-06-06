الآلاف يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد بورفؤاد ببورسعيد (فيديو وصور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد اليوم الجمعة مشهدًا مهيبًا بأداء آلاف المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة مسجد بورفؤاد الكبير، بحضور رسمي رفيع من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية، إلى جانب تغطية إعلامية واسعة.

جهزت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف 11 ساحة مهيأة لصلاة العيد، مع تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمساجد وساحات الصلاة لضمان راحة المصلين.

من جانبها، عززت مديرية أمن بورسعيد برئاسة اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، إجراءات التأمين حول ساحات الصلاة، حيث انتشرت الدوريات الأمنية المتحركة والثابتة في مختلف أنحاء المدينة، مع تمركز الكمائن الأمنية في الشوارع الرئيسية والميادين والمتنزهات، لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد.