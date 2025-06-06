إعلان

الآلاف يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد بورفؤاد ببورسعيد (فيديو وصور)

07:16 ص الجمعة 06 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الآلاف يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد بورفؤاد (4)_2
  • عرض 6 صورة
    الآلاف يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد بورفؤاد (3)_4
  • عرض 6 صورة
    الآلاف يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد بورفؤاد (6)_1
  • عرض 6 صورة
    الآلاف يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد بورفؤاد (5)_3
  • عرض 6 صورة
    الآلاف يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد بورفؤاد (1)_6
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد اليوم الجمعة مشهدًا مهيبًا بأداء آلاف المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة مسجد بورفؤاد الكبير، بحضور رسمي رفيع من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية، إلى جانب تغطية إعلامية واسعة.

جهزت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف 11 ساحة مهيأة لصلاة العيد، مع تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمساجد وساحات الصلاة لضمان راحة المصلين.

من جانبها، عززت مديرية أمن بورسعيد برئاسة اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، إجراءات التأمين حول ساحات الصلاة، حيث انتشرت الدوريات الأمنية المتحركة والثابتة في مختلف أنحاء المدينة، مع تمركز الكمائن الأمنية في الشوارع الرئيسية والميادين والمتنزهات، لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد عيد الأضحى 2025 صلاة عيد الأضحى مديرية الأوقاف مديرية أمن بورسعيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد ويوجّه تهانيه للعالمين العربي والإسلامي
استمرار الارتفاع وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام عيد الأضحى
دليلك الشرعي عن الأضحية.. أهم 57 سؤالاً وإجابة شرعية من الإفتاء المصرية