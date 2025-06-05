أسوان تتزين للعيد.. المحافظ يتفقد الحدائق ويوجه بالجاهزية الكاملة

أسوان – إيهاب عمران:

يواصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جولاته الميدانية لمتابعة الإستعدادات الجارية داخل الحدائق والمتنزهات العامة، والتى من بينها حدائق فريال التاريخية، ومجمع حدائق الورد والزهور ومدكور أبو العز وبلازا درة النيل، وذلك لاستقبال المواطنين أثناء احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك.

وحرص محافظ أسوان على تقديم التهنئة لزوار الحدائق، وذلك برفقة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة ، والمهندس محمد حسن مدير إدارة الحدائق.

وكلف الدكتور إسماعيل كمال بقيام رئيس المدينة بالتنسيق مع وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بالإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، لتنفيذ أعمال غسيل الأرضيات فى الحدائق وممشى أهل أسوان والشوارع والميادين، التى تشهد أماكن لتوافد وتجمع المواطنين.

ووجه إسماعيل كمال بتحقيق الجاهزية الكاملة داخل كافة الحدائق والمتنزهات على مدار أيام العيد ، والحفاظ على نفس المستوى بشكل مستقبلي من خلال تنفيذ أعمال النظافة العامة بها، وزيادة العمالة على مدار اليوم بكل حديقة لتصبح متنفس حيوي وترفيهى وواجهة جمالية وحضارية لأهالى المحافظة وزائريها من الأفواج السياحية، مكلفاً بأن يتم بالتوازى الاهتمام بالحدائق العامة والمنتزهات فى مختلف المدن والمراكز لتتزين لاستقبال مواطنى أسوان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وإتاحة الأجواء الاحتفالية أمامهم للإستمتاع بالبانوراما الجمالية داخل نحو 140 حديقة، والحرص على نظافتها بشكل مستمر للحفاظ على مكوناتها من الأشجار والمسطحات الخضراء.