محافظ سوهاج يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

سوهاج- عمار عبدالواحد:

عقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، والمقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، وتستمر حتى 25 يوليو المقبل، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

جاء ذلك بحضور العميد أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، واللواء ياسر اللبودي مساعد مدير الأمن لشئون الأمن، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي الجهات المعنية.

ووجّه المحافظ، خلال الاجتماع بتوفير كافة التجهيزات داخل لجان الامتحانات، وتأمين مقار اللجان وخطوط السير وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة.

وأكد سراج، أهمية التواصل المستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات بمديرية التربية والتعليم، والغرف الفرعية بالمراكز، وكذلك الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، لتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها.

كما كلف المحافظ رؤساء المدن بمتابعة الاستعدادات ميدانيًا على مدار الساعة، مع تكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات، لضمان توفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، وتخصيص أماكن انتظار لأولياء الأمور وتجهيزها بالفرش اللازم.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة سوهاج بلغ 32 ألف و18 طالبًا وطالبة، موزعين على 79 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن المديرية قد قامت بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان أداء الامتحانات في سهولة ويسر.