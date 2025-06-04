محافظ أسوان يكرم آلاء على حسن بطلة ألعاب القوى

أسوان – إيهاب عمران:

كرم اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، آلاء على حسن بطلة ألعاب القوى بنادى ذوي الإحتياجات الخاصة، وأهداها درع المحافظة وشهادة تقدير، وذلك تقديراً لرفعها أسم المحافظة عالياً أثناء احتفالية المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن المبادرة القومية "أسرتى قوتى"، والتى نٌظمت الشهر الماضى بحضور ورعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، وتكريمها من حرم الرئيس، لفوزها بالميدالية الذهبية في مسابقات ألعاب القوى ببطولة كأس مصر لمنافسات عدو 200 متر، وفوزها كذلك بالمركز الأول فى نفس البطولة عدو 100 متر، والتى تقام تحت مظلة الإتحاد المصرى للاعاقات الذهنية ضمن اللجنة البارالمبية.

وعبر كمال عن سعادته البالغة لتميز آلاء على حسن ، ونجاحها فى الحصول على العديد من الميداليات والمراكز الأولى فى بطولة الجمهورية و المسابقات والمحافل الرياضية المتنوعة ، لتكون نموذجاً مشرفاً يحتذى به فى قهر المستحيل

وأشار إلى اهتمامه بتكريمها لأنها مجتهدة، واستطاعت بتحدى وعزيمة الأبطال فى أن تكون مصدراً للفخر والاعتزاز لنا، وهو الذي جاء نتيجة للتشجيع والتحفيز المستمر من أفراد أسرتها الذين نقدم لهم كل الشكر والعرفان والتقدير لرعاية ابنتهم وبذل قصارى جهدهم لتنال هذا الشرف الرفيع.

وقدم والد البطلة آلاء شكرهم لمحافظ أسوان على هذا التكريم، والذى يعتبرونه وسام على صدورهم ، ويؤكد على الفكر والوعي المستنير لمحافظ الإقليم فى إهتمامه بالنماذج الناجحة فى كافة المجالات.

وأشاد بهذه اللفتة الطيبة لتكريم آلاء، وليكون ذلك حافزاً ويساعدها فى رفع الروح المعنوية لها لإستكمال رحلتها فى التميز والتفوق وحصد المزيد من الميداليات والمراكز المتقدمة في المنافسات والبطولات المختلفة.