ممدوح مكاوي عميدا لكلية إعلام بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور ممدوح عبدالله محمد مكاوي عميدا لكلية إعلام بني سويف خلفا للدكتور عبد العزيز السيد، الذي انتهت فترة عمادته، فضلا عن صدور قرار تجديد تعيين الدكتور حمادة محمد محمود حسن، عميدا لكلية العلوم لفترة جديدة، لجهوده الملموسة والمتميزة التي بذلها خلال الفترة الأولى من توليه عمادة الكلية.

يذكر أن الدكتور ممدوح عبدالله محمد مكاوي، أستاذا بقسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية، وكان يشغل منصب وكيل كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب، وقد حصل على البكالوريوس من قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، ثم الماجستير في الإعلام وثقافة الأطفال عام 2009، ثم الدكتوراه من جامعة عين شمس، وجرى تعيينه مدرسا مساعدا بكلية الآداب بجامعة بني سويف، وتدرج في المناصب حتى تولى عمادة الكلية.

كما حصل الدكتور حمادة محمد محمود عميد كلية العلوم على شهادة البكالوريوس في علم الحيوان بتقدير امتياز عام 1988، ثم عمل معيدا في ذات القسم، ثم حصل على درجة الماجستير في تخصص علم البيئة الحيوانية عام 1996، ثم حصل على درجة الدكتوراه عام 2000.

وعمل مدرسا ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ في كلية العلوم جامعة بنى سويف، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشغل العديد من المناصب منها رئيس قسم علوم البيئة والتنمية الصناعية بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، ووكيل قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع في كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، كما أشرف على أكثر من 20 رسالة ماجستير ودكتوراه في مجال البيئة المائية، وتولى منصب وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب بجامعة بنى سويف عام 2018.