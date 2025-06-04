البرقي بيرمي لحم والشامي أحمر صافي.. أنواع وأسعار الأضاحي بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتجه أنظار المواطنين في جنوب سيناء إلى أسواق الماشية، حيث يبحثون عن الأضحية المثالية التي تجمع بين الجودة والسعر المناسب. وتشتهر المحافظة، بطبيعتها الصحراوية ومراعيها الطبيعية، بتربية أنواع مميزة من الأغنام والماعز، أبرزها "البرقي" الذي يلقى رواجًا كبيرًا بين المواطنين لما يتميز به من جودة عالية في اللحم وقلة في الدهون.

وفي مدن مثل طور سيناء ورأس سدر وشرم الشيخ، تتنوع الخيارات أمام الراغبين في الشراء، مع توافر ثلاثة أنواع رئيسية من الأضاحي تختلف من حيث نوع التربية والقيمة الغذائية والسعر.

ويؤكد التجار أن هذا العام يشهد استقرارًا في الأسعار، ما ساعد في زيادة الإقبال على الشراء مقارنة بالأعوام الماضية.

يقول خلف الفلسطيني، أحد تجار الأغنام والماعز بمدينة طور سيناء، إن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء الخراف والماعز هذا العام، خاصة مع ثبات الأسعار مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح لمصراوي أن الأضاحي تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية: البرقي ويُعد الأغلى ثمنًا، ويربى في الصحراء على الأعشاب الطبيعية، مما يجعله أقل دهونًا وأفضل طهيًا، كما أنه يُصفي 60% من وزنه لحومًا، والبلدي يتغذى على الأعلاف، وتزيد فيه نسبة الدهون، ويُصفي نحو 50% من وزنه، والشامي مستورد من الأردن وفلسطين، ويتميز بحجمه الكبير وأذنيه الطويلتين، ويكاد يخلو تمامًا من الدهون، ما يجعله مثاليًا لمن يفضل "اللحم الأحمر الصافي".

وأضاف التاجر أن سعر الكيلو للبرقي يبلغ حوالي 270 جنيهًا، مقابل 250 جنيهًا للبلدي، مع فارق 20 جنيهًا بين النوعين، مؤكدًا أن اختيار الأضحية يجب أن يراعي توافر شروط السلامة، مثل: خلوها من الأمراض، سلامة الرؤية، ودرجة حرارة الجسم الطبيعية، موضحا أنه يتم التأكد من عمر الأضحية من خلال فحص الأسنان للتأكد من أنها بلغت السن المناسب للذبح، سواء كانت "لباني" أو "كاسر جوز أو اثنين".

وأكد الفلسطيني أن هناك متابعة دائمة من مديرية الطب البيطري، من خلال لجان تفتيش وفحص دوري لرؤوس الأغنام والماعز المعروضة للبيع، بجانب القوافل البيطرية التي تُنظّم بشكل دوري للحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية.