فتح جزئي لطريق كورنيش الإسكندرية ضمن خطة توسعة نفق محمد نجيب

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، إعادة فتح الاتجاه القبلي لطريق الكورنيش بدءًا من نفق مشاة الطفولة السعيدة وحتى إشارة سيدي بشر، مرورًا بالحارة السطحية لكوبري محمد نجيب، وذلك بطول 1300 متر، في إطار خطة تطوير وتوسعة الكورنيش.

وأفاد بيان صادر عن المحافظة أنه تم فتح شارع محمد نجيب في الاتجاهين من جهة طريق الجيش، بإجمالي 3 حارات مرورية، مع استمرار الأعمال الجارية بكوبري محمد نجيب تمهيدًا لفتحه الكامل أمام حركة المرور في وقت لاحق.

ودعت المحافظة المواطنين وسائقي المركبات إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المقررة والتعليمات الصادرة من إدارة المرور، لضمان سلامة الجميع وتفادي الزحام خلال فترة تنفيذ مشروع التوسعة والإنشاءات الجارية بالكوبري.