عم إسراء ضحية الطريق الإقليمي: "كان حلمها تسخر حياتها لخدمة المرضى"

المنوفية - أحمد الباهي:

بنبرة هادئة وصوت حزين، تحدث عم "إسراء" إحدى ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، قائلا: "لما جالي خبر وفاتها مكنتش مصدق إنها ممكن تكون توفت"، مشيرًا إلى أنها كانت محبوبة لدى جميع أفراد عائلتها.

وتابع عم إسراء، لـ مراسل "مصراوي"، في بث مباشر، قوله: إنها "كانت تداوم على حفظ وقراءة القرآن، وكانت في الصف الثالث الإعدادي، تنتظر نتيجتها حيث حصلت على مجموع 270 في الشهادة الإعدادية من ضمن الـ10 الأوائل، ودائما ما كان حلمها أن تصبح دكتورة لخدمة المرضى".

وأشار عم إسراء إلى أنهم استقبلوا خبر الوفاة في تمام الساعة التاسعة والنصف، وكان وقتها يعمل في الحقول الزراعية، لم يصدق أنها ابنة أخيه؛ لشدة تعلقه بها، ولم يستوعب فكرة أنها قد غادرة الحياة لأن محبتها لديه كمحبته لأبنائه، مشيرًا أنها كانت ذات طابع متدين ومواظبة على صلاتها".

واختتم عم إسراء حديثه، قائلا: "كان حلمها أن تعمل بمهنة التمريض؛ كي تُسخّر حياتها لمساعدة المرضى ومراعاتهم".