الطب البيطري بالبحيرة يرفع درجة الاستعداد لعيد الأضحى

البحيرة - أحمد نصرة:

رفعت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع استمرار تواجد فريق العمل بغرفة العمليات بالمديرية طوال أيام العيد، لتلقي أية شكاوى أو بلاغات.

وأكد الدكتور محمد مصطفى سالم، مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات المكثفة ضمن خطة الاستعدادات، كالتالي:

استمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يوميًا من أول شهر ذي الحجة المبارك وحتى آخر أيام العيد، مع تواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام العيد.

التأكد من صلاحية الأختام بالمجازر، والعمل على إصلاح أي أعطال بها فورًا من خلال لجنة مختصة، مع التأكد من توافر جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل، وتعويض ما يُستهلك من مخازن المديرية.

تكثيف جهود مديري الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر، بالاشتراك مع الأجهزة المختصة (التموين، مباحث التموين، الشرطة)، لمراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم، والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بها، ومواجهة ذبح الإناث دون السن القانونية، والذبح خارج المجازر، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

عقد ندوات إرشادية للتوعية بشروط الأضحية، وخطورة الذبح خارج المجازر الحكومية، وفتح المجازر للأهالي والجمعيات الخيرية لذبح الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك.