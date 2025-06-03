تداول امتحان العلوم بالإعدادية في المنوفية.. والتعليم تضبط المتورطين

المنوفية- أحمد الباهي:

كشف الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الثلاثاء، عن رصد تداول أجزاء من امتحان مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن فريق المتابعة بالمديرية تمكن من تحديد مصدر التسريب، الذي انطلق من لجنتين إحداهما بمركز قويسنا والأخرى بمدينة منوف، مؤكداً أنه تم ضبط المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور محمد صلاح اجتماعًا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بإدارة شبين الكوم التعليمية، في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات نهاية العام. وشدد خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بجميع الضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، وضرورة توفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما أكد وكيل الوزارة على الدور الحيوي لرؤساء اللجان والموجهين المقيمين في متابعة سير الامتحانات بدقة، مع ضرورة رفع أي معوقات قد تعترض سير العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.