منح شهادات امتحانات النقل مجانًا لطلاب الوادي الجديد

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن إعلان نتيجة صفوف النقل بالمدارس عقب انتهاء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، كما أن الشهادات تُمنح للطلاب مجانًا.

وأضاف الزملوط، أنه جرى التأكيد على عدم تحصيل أي رسوم داخل المدارس أثناء تسليم النتيجة، إذ أن النتيجة جرى إعلانها مساء الأحد.

كان قد انطلقت السبت الماضي امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، إذ تقدم نحو 5150 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 127 لجنة بكل مدارس الوادي الجديد.

وأكدت مديرية التربية والتعليم في الوادي الجديد، المتابعة المستمرة من جانب غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية ومتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة وحال وجود أية عقبات يجري تذليلها على الفور.