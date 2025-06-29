كتب - محافظات

أثار فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، يُظهر تعذيب طفل صغير على يد والده داخل إحدى الشقق السكنية في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وسادت حالة واسعة من الغضب بين رواد السوشيال ميديا بعدما انتشر الفيديو كالنار في الهشيم وتداوله الكثيرون.

وأظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الطفل وهو يستغيث ما دعى جيرانه إلى توثيق الواقعة وتصويرها ليتم تداولها على نطاق واسع والذي تم رصده لاحقا من الجهات المعنية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد برصد مقطع فيديو انتشر عبر فيسبوك تداوله المواطنون، وكان يوثق اعتداء الأب بالضرب على نجله الطفل، وكانت بجواره الأم بمدينة العاشر من رمضان.

أمرت الأجهزة المعنية بتحري صحة الواقعة والتي أثبت صحتها رجال المباحث لاحقا بالمجاور الثالثة بالعاشر من رمضان وأن الأب كان يلقن ابنه درسا بزعم "إنه بيربيه" حسب أقوال الشهود على الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم للواقعة بعد ضبط الأب والأم.

وبالفحص، تبين أن الواقعة حقيقية وحدثت داخل شقة العائلة بالمجاورة الثالثة في مدينة العاشر من رمضان، وأن الأب اعتدى على نجله "مينا"، البالغ من العمر 10 سنوات، عقابًا له على سرقة هاتف شقيقه بغرض شراء السجائر.

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، والديّ الطفل، بعد تداول فيديو يوثق ضربهما له ضربا مبرحا، بمدينة العاشر من رمضان.

- أحد جيران الأب المعتدي على نجله: اعتاد ضرب أبنائه

كشف أحد جيران أسرة العاشر المعتدية على نجلها وفي تصريحات خاصة، تفاصيل صادمة عن الحادث، مؤكدًا أن الصراخ العالي للطفل هو ما دفعه هو وآخرين للخروج من منازلهم ومحاولة التدخل.

وأضاف أحد جيران الأب المتهم بالتعدي على نجله في العاشر من رمضان، أن الأب والأم اعتادا التعدي على أبنائهما منذ فترة ولم يتدخل أحد، كما أن الأب تعرض للطرد من ابنيه في وقت سابق من كثرة تعديه عليهما.

- شقيق "طفل البلكونة": "بابا حنين وأخويا غلط وكان لازم يعاقب"

علق شقيق الطفل الذي تعرض للضرب المبرح على يد والده بشرفة مسكنهم بالمجاورة الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، على موجة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي اعتراضا واستنكارا لضرب الطفل بقوله "والدي حنين وبيحبنا".

وتابع الشاب في فيديو نشره عبر فيسبوك، وثق فيه توضيح حقيقة فيديو ظهر فيه والديه يتعديان بالضرب على شقيقه الأصغر، قائلا: "أخويا غلط في أمر ما وكان لازم ياخد عقابه، ووالدي ووالدتي نبهوه أكثر من مرة، لكنه كرر نفس الغلط وبالتالي أخذ عقابه".

وأضاف الشاب: "أخويا الصغير عمل حاجة غلط وبابا قعده وفهمه مرة واتنين ولكنه صمم على تكرارها، ما دفع والدي لتأديبه كمثل تصرف أي أب بيربي ابنه. وأنا استنكر كل تعليقات المواطنين على السوشيال ميديا محدش عارف حاجة هما بس شافوا الفيديو على الفيس لكن محدش فاهم وكله بيقول أي كلام".

وتابع، قائلا: "الناس فضلت تقول أبوهم وأمهم قاسيين وطردوا ابنهم الكبير اللي هو أنا وأكدوا إني فضلت عايش خارج بيتي 3 شهور لكن محصلش وكذب"، مختتما: "بابا حنين وبيخاف علينا وبيحبنا وبيعلمنا الأدب لو أخطأنا ودا حق أي أب".