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حريق يلتهم محل ملابس بمدينة المنيا (صور)

07:15 م الأحد 29 يونيو 2025
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  • عرض 3 صورة
    حريق يلتهم محل ملابس بمدينة المنيا
  • عرض 3 صورة
    حريق يلتهم محل ملابس بمدينة المنيا
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المنيا- جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة المنيا، اليوم الأحد، على حريق التهم محل ملابس بشارع طه حسين في حي شمال المدينة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغاً بنشوب حريق في محل ملابس بجوار مساكن المشتل بشارع طه حسين، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

تم الدفع بسيارتي إطفاء، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده، دون وقوع إصابات أو وفيات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وجار معاينة المعمل الجنائي.

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أمن المنيا حريق محل حريق محل ملابس
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