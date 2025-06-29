أجواء هادئة خلال امتحان الإنجليزية للثانوية العامة بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف

توجه طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، إلى لجان الامتحانات لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى “اللغة الإنجليزية”، ضمن جدول امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 / 2025، وسط أجواء يسودها الهدوء والتنظيم.

وشهد محيط اللجان تواجدًا أمنيًا مكثفًا، لضمان سهولة الدخول والخروج ومنع أية تجاوزات، فيما واصلت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية متابعة سير العملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات الرئيسية التي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية المختلفة.

وأكدت مصادر بالمديرية أن جميع اللجان استقبلت الطلاب في موعدها دون تسجيل أي مشكلات مؤثرة، مشيرة إلى استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية داخل المدارس، إلى جانب تواجد فرق طبية لتقديم الدعم الصحي عند الحاجة.

ويخوض امتحانات الثانوية العامة هذا العام نحو 11 ألفًا و590 طالبًا وطالبة بمحافظة الإسماعيلية موزعين على 31 لجنة، وسط حرص كبير من أولياء الأمور على متابعة أبنائهم، وانتظار نتائج جهود عام دراسي كامل.

وتستمر الامتحانات حتى العاشر من يوليو المقبل، في ظل اهتمام واسع من الدولة والقيادات التعليمية بتوفير مناخ ملائم وآمن للطلاب طوال فترة الامتحانات.