انطلاق احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تنطلق اليوم السبت، فعاليات احتفالية "اليوم العالمي للتبرع بالدم" بمحافظة الإسماعيلية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

ويأتي ذلك في إطار المبادرات الوطنية لتعزيز ثقافة التبرع بالدم، ونشر الوعي بأهمية هذا العمل الإنساني.

وتُقام الفعاليات في عدة مواقع بالمحافظة من بينها: مركز شباب الشيخ زايد، مستشفى حميات الإسماعيلية، القافلة الطبية بالكيلو ٢.

وتشهد الفعالية مشاركة واسعة من الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، وسط دعوات موجهة إلى المواطنين للمشاركة والتبرع، تأكيدًا على أن “نقطة دم = حياة”.

وتؤكد مديرية الصحة بالإسماعيلية، أن التبرع بالدم لا يُنقذ حياة المرضى فحسب، بل يرسخ قيم التضامن والتكافل داخل المجتمع.