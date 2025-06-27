الداخلية تكشف ملابسات تعذيب كلب ضال في المنيا

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء تعديه على كلب ضال بدائرة مركز شرطة بني مزار بمحافظة المنيا.

وتوصلت التحريات إلى هوية مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه شاب عاطل له معلومات جنائية سابقة، ومقيم بدائرة المركز. وبضبطه ومواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة.

وخلال التحقيق، أفادت شقيقته بأنه يتردد على إحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج.

وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.