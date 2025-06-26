الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أكثر من 65 شاطئًا في الإسكندرية تفتح أبوابها صيفًا لاستقبال المصطافين من كل مكان، إلا أن أكثرها إقبالًا خاصة من العائلات، تلك الواقعة بسواحلها شرقًا والتي يوجد بها حواجز الأمواج.

"الشاطئ فيه حواجز وآمن ولا لأ؟".. سؤال بات يطرحه زوار الإسكندرية بحثًا عن مصيف آمن 100% لهم ولأطفالهم، وذلك في ظل التغيرات المناخية العنيفة التي لا تفرق بين الشتاء والصيف.

كتل خرسانية

حواجز الأمواج هي هياكل وكتل خرسانية تُوضع في مياه البحر لحماية الشواطئ من تأثير الأمواج إذ تعمل هذه الحواجز على امتصاص أو تحويل طاقة الأمواج، ما يقلل من تآكل الشواطئ.

وتوضع حواجز الأمواج على بعد 30 إلى 90 متر من الشاطئ في مياه ضحلة نسبيًا، لتخفف شدة حركة الأمواج في المياه القريبة من الشاطئ وبذلك تؤمن مأوى آمن للمصطافين.

8 شواطئ

وتمتد على سواحل الإسكندرية 8 شواطئ بها حواجز خرسانية هي محمود سعيد "التذكرة للفرد 25 جنيها"، جزيرة الدهب "25 جنيهًا"، البوريفاج "25 جنيهًا"، العصافرة "20 جنيهًا"، إسكندر "20 جنيهًا"، وانلي "20 جنيهًا"، وطاحونة المندرة "30 جنيهًا"، وعروس البحر "15 جنيها".

ووفقًا للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تكون المياه هادئة في الشواطئ التي يوجد بها حواجز أمواج، وبالتالي تصبح أكثر أمانًا للعائلات التي يوجد برفقتها أطفال.

ويتيح موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية التفاصيل الخاصة بكل شاطئ رسم الدخول و"اللوكيشن"، علمًا بأن رسم دخول الفرد يشمل كرسي وشمسية وتربيزة (بحد أقصى 4 أفراد"، فضلًا عن استخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانًا.

الراية خضراء

وترفع الشواطئ الثمانية المشار إليها دائمًا الراية الخضراء، حتى في أوقات اضطراب البحر المتوسط وارتفاع أمواجه، ورفع الرايات الصفراء والحمراء في باقي شواطئ الإسكندرية.

يشار إلى أن الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.