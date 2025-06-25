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مصرع شاب صعقا بالكهرباء في أرض زراعية بالوادي الجديد

04:00 م الأربعاء 25 يونيو 2025

إسعاف أرشيفية

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، صعقا بالتيار الكهربي في أرض زراعية تابعة لإحدى قرى مركز بلاط في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حماد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين مصرع يوسف عصام محمد، 19 عامًا، ومقيم مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، صعقا بالتيار الكهربي في أرض زراعية تابعة لقرية تنيدة التابعة لمركز بلاط.

جرى نقل جثة الشاب لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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