اقتصادية قناة السويس تبحث التعاون مع 20 شركة صينية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا رفيع المستوى من غرفة تجارة إقليم “جيلين” الصينية، برئاسة وانج فانج، رئيس الغرفة، ويضم الوفد ممثلي 20 شركة من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متنوعة تشمل الصناعات الدوائية، الأجهزة الطبية، الصناعات الهندسية، مواد البناء، النقل والمواصلات، والصناعات الغذائية.

حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، إلى جانب مسؤولي الغرفة التجارية لإقليم “جيلين” وممثلي الشركات المشاركة، حيث تم استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية، في إطار الرؤية الاستراتيجية للهيئة التي ترتكز على توطين الصناعات المستهدفة وتعميق التصنيع المحلي، مع دعم توجهات الدولة نحو التصدير وتلبية احتياجات السوقين المحلي والإقليمي.

وأكد رئيس الهيئة على المزايا التنافسية الفريدة التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سواء من حيث توافر العمالة الفنية المدربة، وتكلفة الطاقة المناسبة، أو من خلال الموقع الجغرافي الاستثنائي لموانئ الهيئة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وما يتيحه من تكامل بين المناطق الصناعية واللوجستية، بما يسهم في الوصول إلى أكثر من ملياري مستهلك حول العالم.

وشدد جمال الدين على أن المناخ الاستثماري في مصر يشهد دعمًا كبيرًا بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي والعلاقات الدولية المتوازنة، وهو ما يعزز من مكانة الهيئة كوجهة واعدة للاستثمار الصناعي واللوجستي المتكامل.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الصيني عن سعادتهم بزيارة المنطقة الاقتصادية وإعجابهم بالمقومات الاستثمارية المتاحة، مشيدين بالعلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والصين، والتي أسهمت في ازدياد حجم الاستثمارات الصينية داخل المنطقة. كما أبدوا تطلعهم إلى بحث فرص التعاون مع الهيئة خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات التصنيع الدوائي، والأجهزة الطبية، والتشييد والبناء، ووسائل النقل.