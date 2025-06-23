بدء تلقي تظلمات الإعدادية بالإسماعيلية لمدة 15 يومًا

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، عن بدء تلقي طلبات التظلم من نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام 2024 / 2025، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 24 يونيو، ولمدة 15 يومًا، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، وتعليمات اللواء أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

وأوضح أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجراءات التقديم تبدأ بتوجه ولي الأمر إلى خزينة المديرية لسداد رسوم التظلم بواقع 35 جنيهًا للمادة الواحدة، ثم التوجه إلى إدارة شؤون الطلبة والامتحانات لاستكمال نموذج التظلم واستلام إيصال يؤكد عدد المواد والمبلغ المدفوع وتاريخ الاطلاع، والذي يتم في لجنة النظام والمراقبة بمدرسة عمر مكرم الابتدائية وفق موعد محدد.

ويتم استقبال التظلمات يوميًا بديوان عام المديرية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، حتى نهاية فترة التقديم المحددة. وشدد موسى على التزام اللجان بتنفيذ التعليمات بدقة، مع ضمان الشفافية الكاملة في فحص أوراق الطلاب، وإتاحة الفرصة لكل طالب لمراجعة نتيجته وفق القنوات الرسمية.