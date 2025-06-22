موعد ومكان عزاء والد المخرج محمد بدير

كتب-مصطفى حمزة:

كشف المخرج محمد بدير، موعد ومكان إقامة عزاء والده، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد 22 يونيو.

وأعلن المخرج، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن موعد إقامة العزاء ، وكتب:" عزاء المغفور له والدي غداً الإثنين في مسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين عقب صلاة المغرب، إنا لله وإنا إليه راجعون، برجاء قراءة الفاتحة".

وكشف محمد بدير، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن وفاة والد، صباح اليوم الأحد، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر مباشرة".

وتابع: "والدفن بمقابر العائلة بالإمام الشافعي، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وغفر الله له ولجميع أموات المسلمين، ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي.. سندي وحبيبي".

وعمل محمد بدير، مخرجا منفذا في عدة أفلام، منها: سيكو سيكو، فيلا 54، البطة الصفرا، وبلوموندو، وزومبي.