إعلان

موعد ومكان عزاء والد المخرج محمد بدير

05:11 م الأحد 22 يونيو 2025

المخرج محمد بدير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

كشف المخرج محمد بدير، موعد ومكان إقامة عزاء والده، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد 22 يونيو.

وأعلن المخرج، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن موعد إقامة العزاء ، وكتب:" عزاء المغفور له والدي غداً الإثنين في مسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين عقب صلاة المغرب، إنا لله وإنا إليه راجعون، برجاء قراءة الفاتحة".

وكشف محمد بدير، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن وفاة والد، صباح اليوم الأحد، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر مباشرة".

وتابع: "والدفن بمقابر العائلة بالإمام الشافعي، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وغفر الله له ولجميع أموات المسلمين، ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي.. سندي وحبيبي".

وعمل محمد بدير، مخرجا منفذا في عدة أفلام، منها: سيكو سيكو، فيلا 54، البطة الصفرا، وبلوموندو، وزومبي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المخرج محمد بدير وفاة والد المخرج محمد بدير مكان عزاء والد المخرج محمد بدير موعد عزاء والد المخرج محمد بدير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

ضربة "رمزية أم انتقامية"؟.. 5 علامات استفهام حول قصف أمريكا لمفاعلات إيران
بعد الضربة الأمريكية لإيران.. ما مصير أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟
المراجعة الخامسة لصندوق النقد.. توجيهات رئاسية بشأن الاقتصاد المصري
ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب لـ 5 آلاف دولار للأوقية في هذا الموعد
أمريكا تدخل على خط المواجهة.. ترامب يُعلن ضرب 3 منشآت نووية في إيران (تغطية خاصة)