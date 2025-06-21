السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر "شابو" بأسيوط

أسيوط – محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بحق متهم في قضية اتجار بمخدر "الشابو" بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة، و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

وتعود وقائع القضية رقم 3924 لسنة 2025 جنايات مركز أسيوط، إلى ورود معلومات للرائد إسلام إبراهيم، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، تفيد بقيام المتهم "حشمت. ن. غ"، 35 عامًا، عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة بنظام "نصف الجملة"، متخذًا من نطاق مركز أسيوط مسرحًا لنشاطه الإجرامي.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة، قاد الرائد إسلام إبراهيم، بمشاركة النقيب فتحي طوسون، قوة أمنية من عناصر المكافحة، حيث تم استهداف منزل المتهم وضبطه وبحوزته حقيبة تحتوي على 3 أكياس كبيرة من مخدر الشابو، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 400 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأفاد بأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، وأن الهاتف المحمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.