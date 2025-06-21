كتب- محمد صلاح:

عقدتِ الجمعيةُ العامةُ العادية وغير العادية لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بديوان الوزارة والشركة القابضة للكهرباء وشركات النقل والإنتاج والخدمات الطبية، أعمالها لاختيار أعضاء جدد لمجلس إدارة الشركة برئاسة المحاسب عبد المحسن خلف رئيس مجلس إدارة الصندوق، بإشراف قضائي تحت رئاسة المستشار هشام متولي رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، والمستشار طارق إمام نائب رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، بعضوية كل من المستشار أدهم عبد المحسن، والمستشار مجدي الزناتي.

ووافقت الجمعية على الآتي:

زيادة وتحريك الميزة على أساسي يوليو 2023 بدلًا من يوليو 2022 من تاريخ انعقاد الجمعية.

إعداد دراسة اكتوارية جديدة لتحريك الميزة على أساسي يوليو ٢٠٢٤، مع زيادة عدد الشهور لتتعدى الـ٥٠ شهرًا.

ووافقت الجمعية على تعديل النظام الأساسي ليتوافق مع القانون رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٤، لتوفيق أوضاع الصندوق طبقًا لهذا القانون.

تعيين كل من المحاسب محمد العبد والمحاسب رضا كشك عضوَين من ذوي الخبرة.

ويحق لـ16 ألف عامل بالشركات (القابضة والإنتاج والنقل والخدمات الطبية) التصويت في الانتخابات التي انطلقت منذ قليل.

وشهدت أعمال انعقاد الجمعية العامة العادية للصندوق حالة من السعادة الغامرة التي أعرب عنها الحضور من مختلف الشركات؛ لما يشهده الصندوق من أعمال إيجابية متعلقة بتحقيق أكبر المكتسبات لأعضاء الصندوق.

ويتنافس في الانتخابات على شغل ٣ مقاعد ٧ مرشحين، يمثلون ٣ دوائر مختلفة من الشركات التابعة للصندوق.

وتم حسم 3 مقاعد بالتزكية؛ حيث فاز المحاسب عبد الحميد مصطفى الشيمي رئيس قطاع الحسابات المركزية بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء عن منطقتي غرب ووسط الدلتا .

وفاز المحاسب السيد حسن جمعة عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بعضوية الصندوق بالتزكية ممثلًا عن مناطق الدلتا والإسكندرية وغرب الدلتا للنقل .

وفاز بالتزكية أيضًا عن شركات القاهرة والوجه القبلي والمحطات المائية للإنتاج، المحاسب ياسر حسين سليمان.

وشهدت أعمال الجمعية حضورًا كبيرًا من قِبل قيادات شركات الكهرباء، الأعضاء في الصندوق، وهم: المحاسبة نشوى بدير رئيس قطاعات الشؤون المالية بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، والمحاسب هاني إسماعيل، والمحاسب المعتصم بالله عبد الرحمن، والمحاسب محمد صلاح عوض، والمحاسب محمد فكيه، والمحاسب عمرو عبد الغني، والمحاسب نبيل مراد، والمحاسب طارق عباس.

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