بالأسماء.. 8 مصابين في حادث بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب تروسيكل أمام قرية محلصا التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: سعاد محمود خطاب، 32 عاما، كسر بالفخد الأيسر، مصطفي سعد سمير، 17 عاما، كدمات بالوجه، حنين ياسر على، 13 عاما، روان حامد محمود، 18 عاما، عبد الرحمن أحمد خورشيد، 17 عاما، عبد الحميد على أبو عمارة، 15 عاما، سعيد أيمن النمبراوي، 20 عاما، صباح كامل محمد، 29 عاما، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، مقيمون قرية محلصا.

نقل المصابون إلى مستشفى شبراخيت، وجار تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة.