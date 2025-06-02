الإسماعيلية تتجاوز المستهدف في توريد القمح المحلي بنسبة 105%

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

سجلت محافظة الإسماعيلية ارتفاعًا ملحوظًا في كميات القمح المحلي المُوردة خلال موسم 2025، حيث بلغت الحصيلة حتى الآن 42 ألفًا و673 طنًا و886 كجم، بما يعادل 105.1% من الكمية المستهدفة للتوريد، والتي كانت مقدّرة بـ40 ألفًا و594 طنًا. ويأتي هذا الإنجاز خلال الفترة من 15 أبريل وحتى اليوم، مقارنة بنسبة 78.1% للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أن هذه النتائج تعكس نجاح التنسيق بين الجهات التنفيذية والزراعية والتموينية، مشيرًا إلى متابعته اليومية لعمليات التوريد، وحرصه على تيسير الإجراءات أمام المزارعين لتشجيعهم على تسليم المحصول في مواعيده المحددة. ووجّه الشكر للمزارعين على التفاعل الإيجابي مع المنظومة.

وأوضحت شيماء عمر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، أن عمليات استلام القمح تجري بإشراف دائم من غرفة عمليات مركزية تتواصل مع مراكز التوريد لحل أية معوقات، تنفيذًا لتعليمات المحافظ. وشملت نقاط الاستلام الرئيسية صوامع القنطرة شرق، وأبوصوير، وصومعة مطاحن شرق الدلتا، بالإضافة إلى مراكز التجميع بالقصاصين، وأبوسلطان، ومزرعة اليقين، إلى جانب كميات تم توريدها خارج المحافظة.

من جهته، أشار الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 33 ألفًا و829 فدانًا، جرى حصاد 33 ألفًا و499 فدانًا منها حتى الآن. كما بلغ عدد الحقول الإرشادية 26 حقلًا، وجرى دعمها بتقاوي مجانية من أصناف معتمدة منها "مصر 4"، و"سدس 14"، و"سدس 15"، و"ج 171"، حيث تسلمت المحافظة 40 أردبًا من التقاوي من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الرقابة على تداول القمح المحلي، والتعامل بحزم مع أي مخالفات، مع الالتزام بالضوابط المعتمدة من وزارة التموين لضمان انتظام منظومة الأمن الغذائي. كما وجّه رؤساء المراكز والمدن واللجان المختصة بضرورة المرور الدوري على مراكز الاستلام والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية وتيسير الإجراءات أمام الموردين.

ويُذكر أن المحافظ أصدر القرار رقم 373 لسنة 2025 لتشكيل لجنة عليا لمتابعة التوريد تضم ممثلين عن الجهات ذات الصلة، من بينها الزراعة، التموين، الأمن، مباحث التموين، شركة المطاحن، سلامة الغذاء، والإصلاح الزراعي.

وكان وزير التموين قد أصدر القرار رقم 46 لسنة 2025 لتنظيم تداول القمح المحلي، متضمنًا اعتماد حافز إضافي للمزارعين وفق تصديق من رئيس مجلس الوزراء، ليرتفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه للأردب بدرجة نظافة أولى، و2150 جنيهًا للدرجة الثانية، و2100 جنيه للدرجة الثالثة، وهو ما لاقى ترحيبًا كبيرًا من جانب مزارعي الإسماعيلية.