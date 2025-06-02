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"من" تُربك طلاب الإعدادية بالمنوفية في امتحان الدراسات.. والتعليم تُعلق

01:16 م الإثنين 02 يونيو 2025

طلاب الشهادة الإعدادية

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المنوفية- أحمد الباهي:

أثارت كلمة "من" جدلًا واسعًا بين طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية خلال أدائهم امتحان الدراسات الاجتماعية اليوم.

تلقت مديرية التربية والتعليم شكاوى عدة بخصوص الكلمة غير الواضحة، وحسمت المديرية الجدل بقرارها احتساب الإجابة على سؤال إذاعة البيان الأول لثورة 23 يوليو صحيحة في حالتين: "محمد أنور السادات أو الإذاعة المصرية"، وذلك نظرًا لعدم وضوح تشكيل كلمة "من" في ورقة الأسئلة.

جاء ذلك في سياق تشديد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم، على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات وتوفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب، ومتابعة أي معوقات قد تواجه سير الامتحانات.

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طلاب الإعدادية الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية امتحان الدراسات الاجتماعية
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