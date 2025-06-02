انتشال جثمان شاب غرق في ترعة الخضراوية بالمنوفية



المنوفية- أحمد الباهي:

نجحت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية، من انتشال جثمان شاب غرق في ترعة الخضراوية.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بنجاح فريق الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الشاب "إبراهيم. أ" 17 عامًا، مقيم بقرية شبرا قبالة بدائرة مركز قويسنا، من ترعة الخضراوية.

تقرر نقل جثمانه إلى مستشفى الباجور التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت عرض جثمانه على الطب الشرعي.

تم تحرير محضر بالواقعة،وتولت النيابة العامة التحقيقات.