الوحيدة الناجحة بمدرسة حميدة أبو الحسن ببني سويف: كنت بحضر لوحدي الفصل

بني سويف – حمدي سليمان:

قالت "مي سعيد فوزي"، الطالبة الوحيدة التي نجحت في امتحان الشهادة الإعدادية بمدرسة عزبة حميدة أبو الحسن، التابعة لإدارة الواسطى التعليمية شمال محافظة بني سويف، إنها كانت تحرص على الحضور المنتظم رغم غياب زملائها، موضحة: "أغلب الأيام كنت بحضر لوحدي في الفصل، وماكنتش بغيب، والمدرسين كانوا بيشرحوا كويس لما التلاميذ يحضروا".

وأوضحت "مي" أن مدرستها تقع في قرية مجاورة لقريتها، وكانت تستقل المواصلات يوميًا للوصول إليها، مشيرة إلى أنها حصلت على 76.5 درجة في الفصل الدراسي الأول، و81 درجة في الفصل الثاني، ليكون مجموعها الكلي 157.5 درجة.

كما أعربت الطالبة عن شكوكها في بعض درجات المواد، قائلة: "حاسّة إن درجتي ناقصة، بس خايفة أعمل تظلم علشان صحبتي عملت كده ونقصوا لها درجاتها".

وكانت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، قد أكدت في تصريحات سابقة أن مدرسة عزبة حميدة أبو الحسن تضم فصلًا واحدًا فقط للصف الثالث الإعدادي، ويبلغ عدد طلابه 60 طالبًا، تغيّب منهم 14 عن أداء الامتحانات، فيما حضر 46 طالبًا لم ينجح منهم أحد، باستثناء الطالبة "مي سعيد" التي حصلت على 157.5 درجة.

وأضافت أن المديرية قررت تشكيل لجنة فنية عاجلة من موجهي المواد الأساسية لمتابعة المدرسة ميدانيًا، وتقييم مستوى الأداء التعليمي بها، والوقوف على أسباب تدني نسب النجاح.





