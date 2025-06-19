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إشادة أكاديمية برسالة ماجستير مدير شباب بورسعيد حول ناشئي كرة اليد

01:54 م الخميس 19 يونيو 2025
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

اجتاز محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير بكلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد.

ونالت رسالة الماجستير التي جاءت بعنوان: "تأثير تنمية بعض القدرات التوافقية باستخدام سلم الخطو على تحركات القدمين الدفاعية لدى ناشئي كرة اليد"، إشادة واسعة من لجنة المناقشة والحكم التي تكونت من: الأستاذ دكتور دعاء الدرديري، عميد كلية علوم الرياضة للبنات جامعة الإسكندرية، والأستاذ دكتور حسام العربي، أستاذ تدريب كرة اليد بكلية التربية الرياضية ببورسعيد، والدكتور محمد عميش، أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية ببورسعيد.

حضر لجنة المناقشة والحكم كل من: الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والأستاذ دكتور أحمد عبدالقادر، عميد كلية التربية الرياضية ببورسعيد، والأستاذ دكتور ايهاب عبد البصير، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أشرف، عضو لجنة الإشراف على الرسالة، وأسرة الدارس، ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.

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محمد عبد العزيز المحضر بورسعيد كرة اليد
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