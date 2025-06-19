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لم تنجح إلا طالبة واحدة.. رسوب جماعي لطلاب الشهادة الإعدادية في مدرسة ببني سويف

04:39 ص الخميس 19 يونيو 2025

مدرسة ''عزبة حميدة أبو الحسن''

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بني سويف- حمدي سليمان:

حالة من الدهشة سادت أهالي محافظة بني سويف، وذلك عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، التي شهدت رسوبًا جماعيًا لطلاب مدرسة "عزبة حميدة أبو الحسن" للتعليم الأساسي، باستثناء طالبة واحدة تُدعى "مي سعيد فوزي"، بعد حصولها على مجموع 157 درجة فقط.

وكشفت النتائج عن نجاح 3 طلاب فقط بمدرسة "أبو شراقي للتعليم الأساسي" بمركز الفشن، و 9 طلاب بمدرسة "عزبة نصير" للتعليم الأساسي بمركز سمسطا جنوب بني سويف.

من جانبها أوضحت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن هذه النسبة غير المسبوقة في الرسوب تعود إلى عزوف عددا كبيرا من الطلاب عن الذهاب إلى المدرسة طوال العام، مما أثر على مستواهم العلمي، وأدى إلى إخفاقهم في امتحانات آخر العام.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه بناء على تلك النتائج، سيجري تنفيذ برنامج علاجي خاص للطلاب، يتضمن تنظيم حصص تقوية مجانية داخل تلك المدارس بهدف تمكين الطلاب الراسبين من الالتحاق بامتحانات الدور الثاني.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، بالإضافة إلى توعية أولياء الأمور بأهمية انتظام أبنائهم في الدراسة طوال العام.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد اعتمد نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 75.13%.

وجاءت إدارة بني سويف التعليمية في المركز الأول من بين إدارات المحافظة بنسبة نجاح 92.7 %، ثم إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 86.4%، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 71%، وفي المركز الرابع إدارة الواسطى بنسبة 67.7%.

كما جاءت إدارة الفشن في المركز الخامس بنسبة 65%، وفي المركز السادس إدارة اهناسيا بنسبة 60.9 %، وفي المركز السابع إدارة سمسطا بنسبة 60.7%.

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