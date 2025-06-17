أحزان كلاحين الحاجر.. وفاة شاب قبل زفافه بأيام في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

اتشحت قرية كلاحين الحاجر بمركز قفط، جنوبي محافظة قنا، بالسواد حزنا على وفاة شاب متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، قبل زفافه بأيام.

وقال أحد أهالي القرية، إن الشاب الفقيد يدعى محمود خلف الله إمبارك محمود عبدالله الدوكش، في الثلاثينيات من عمره، من نجع الشيخ في قرية كلاحين الحاجر، توفي إثر أزمة قلبية مفاجأة، مشيرا إلى أن الشاب كان يستعد لمراسم حفل زفاف بعد أيام.

وأوضح، أن حالة كبيرة من الحزن عمت أرجاء القرية لاسيما أن الشاب يتمتع بسمعة طبية ومتعاون مع الجميع، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإنهاء ترخيص الدفن، لتوديع الشاب إلى مثواه الأخير إلى مقابر العائلة واستقبال مراسم العزاء.