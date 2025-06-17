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مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

11:52 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

جثة ارشيفية

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شاب مصرعه، في حادث مروري، اليوم الثلاثاء، بمحور " منفلوط – تنيدة " في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بوصول جثة سائق توفى في حادث مروري بمركز بلاط.

تبين مصرع " مهند مصطفى فرغلي"، 21 عامًا، إثر انقلاب سيارة نقل " فنطاس مياه " بمحور " منفلوط – تنيدة التابعة لمركز بلاط.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما رفعت معدات الوحدة المحلية لمركز بلاط بالتعاون مع وحدة مرور مركز الداخلة آثار الحادث من المحور لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

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الوادي الجديد مصرع سائق سيارة نقل
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