محافظ أسوان يطمئن على جودة السلع وتوافرها بالمجمع الاستهلاكي بإدفو

أسوان - إيهاب عمران:

قام اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بجولة مفاجئة على المجمعات الإستهلاكية للاطمئنان على جودة السلع الغذائية والاستهلاكية، وتوافرها بالكميات والأسعار المناسبة لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للمواطنين.

وتفقد المحافظ المجمع الاستهلاكي التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بمركز إدفو، مشيرا إلى وجود تواصل مستمر مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة، خاصة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الدائمة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وقال كمال، إنه لا تهاون مع ضبط الأسعار، ويتم التعامل بحزم مع أى منشآت أو محلات تجارية أو سلاسل الهايبر والسوبر ماركت فى حالة قيامها ببيع المنتجات والسلع الأساسية بأزيد من الأسعار المقررة، ولن يسمح بأى احتكار للسلع فى الأسواق والمحلات.



وأشار إلى أن ذلك يشهد متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من أجل توفير الاحتياجات اليومية للمواطن الأسواني من كافة السلع الإستراتيجية والاستهلاكية وفقاً للمواصفات المطلوبة.