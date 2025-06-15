قتل أسرة كاملة حرقًا.. الإعدام شنقًا لعامل في الإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بإجماع الآراء وبعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا لعامل، لاتهامه بقتل 5 أشخاص والشروع في قتل 5 آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقه، والمستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، وسكرتير المحكمة سيد الوزيري.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقه، والمستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، وسكرتير المحكمة سيد الوزيري.

ترجع بداية القضية رقم 3184 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد إشعال متهم النيران في عقار مأهول بالسكان.

كشفت التحقيقات إشعال المتهم "ط.م.ال" عامل، النار عمدًا بعقار بشارع الجمرك بعد أن أعد مادتين معجلتين للإشتعال وهما "كحول" و"جازولين" وانتظر حتى الليل ووضع قطعة من القماش والقطن بهما المواد القابلة للاشتعال فنشب الحريق بكامل العقار.

أسفر الحريق عن مصرع أب وأم وأبنائهم الثلاثة وهم كل من "خ.أ.ب" و"ش.أ.ع" و"أ.خ.ب" و"ن.خ.ب" و"ر.أ.ب"، وكان ذلك عمدًا مع سبق الإصرار بعدما بيت النية لتوهمه بصنع قاطني العقار سحرًا له فسولت له نفسه للتخلص منهم.

ووجهت له النيابة العامة تهمة الشروع في قتل كل من "أ.أ.خ" و "م.أ.ال" و"ح.أ.ع" و" ك.ع.م" و "م.أ.أ" بعد أن أضرم النيران بالعقار محل سكن المجني عليهم المكون من طابق أرضي وطابقين علويين.

وأكدت التحقيقات أن المتهم متعاطي لمخدر الحشيش، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في ديسمبر الماضي بالإعدام شنقًا والسجن 3 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة، قبل أن تعاد القضية لمحكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها المتقدم.