محافظ القليوبية يتفقد لِجان امتحانات الثانوية العامة -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الأحد، عدداً من لِجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة مع بداية انطلاقها بمدرستي الرسمية لغات ومصطفى عطايا بمدينة كفر شكر والثانوية بنات والثانوية العسكرية بمدينة بنها.

جاء ذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير بيئة مُلائمة للطلاب، يرافقه مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتورة رشا مصطفى مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، والمهندسة صفاء أمين رئيس مركز ومدينة كفر شكر، والمحاسب وليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها.

وتابع المحافظ أداء الطلاب للامتحانات والتي جرت في أجواء من الهدوء والانضباط داخل اللِجان، وسط تيسير كامل للعمل داخل اللجان، كما اطمئن على أداء الطلبة لامتحانات مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، مُطمئناً أولياء أمور الطلاب بأن الامتحانات تسير بسهولة ويُسر.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال تقديم كافة أوجه الدعم ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى تجهيز 104 لجان أساسية يؤدي بها 50 ألفاً و 213 طالباً وطالبة الامتحانات هذا العام.